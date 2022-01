Polizei jagte Raser drei Stunden durch halbe Steiermark

Durch seine rabiate Fahrweise konnte am Freitag ein 64-Jähriger Raser in der Steiermark drei Stunden lang der Polizei entwischen. Zuerst wurde der Tiroler gegen 17 Uhr auf der A9 bei der Gemeinde Kalwang (Bezirk Leoben) gesichtet. Ein Autofahrer hatte der Polizei gemeldet, dass ein Auto mit Tiroler Kennzeichen mit auffälliger Fahrweise unterwegs sei.

Eine Polizeistreife wollte den Mann daraufhin bei der Mautstelle Gleinalm anhalten. Der Mann ignorierte die Beamten und stieg aufs Gas. Der Gleinalmtunnel wurde daraufhin mit Schranken gesperrt, der Raser hielt bei der Schrankenanlage auch tatsächlich an. Bevor ein Beamter jedoch das Fahrzeug des Verdächtigen erreichen konnte, stieg dieser aufs Gas und raste laut Polizei mit 180 km/h durch den Tunnel.

Die Streife nahm die Verfolgung auf, der 63-Jährige ignorierte jedoch auch eine Sperre des Schartnerkogeltunnels und war danach verschwunden. Gegen 21 Uhr meldete erneut ein Autofahrer, dass er das mittlerweile beschädigte Kufsteiner Fahrzeug gesichtet hatte. Und zwar in St. Nikolai ob Draßling (Bezirk Leibnitz) ganz im Süden der Steiermark.

Drei Polizeistreifen fahndeten nach dem Auto und entdeckten es schließlich in Labuttendorf. Als die Beamten den Lenker zum Anhalten bewegen wollten, fuhr er auf die Polizisten los. Schließlich gab er auf - zumindest hinter dem Steuer.

Denn nach dem Aussteigen setzte der Mann seinen Widerstand fort und verletzte einen Beamten an der Wange. Laut Alkohol-Vortest hatte der Mann einen hohen Alkoholwert, einen Test mit einem geeichten Alkomat verweigerte er. Der Führerschein wurde ihm abgenommen, an seinem Wohnort in Kufstein wurden seine Waffen beschlagnahmt. Der 64-Jährige wird wegen zahlreicher Vergehen angezeigt.