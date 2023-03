Polizei fasste mehrere Einbrecher

Mehrere Straftäter sind der Polizei in Oberösterreich ins Netz gegangen: So klickten am Mittwochabend im Stadtgebiet von Wels nach wochenlangen Ermittlungen gleich zweimal die Handschellen: Ein 39-jähriger Kosovare und sein 29-jährige Komplize aus Serbien wurden festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht.

Sie sollen für zahlreiche Einbruchsdiebstähle verantwortlich sein. So soll der 39-Jährige bei einem Einbruch in eine Wohnung auch Heroin und Kokain gestohlen haben. Einbruchswerkzeug und Kleidungsstücke wurden in der Wohnung des 29-Jährigen sichergestellt. Weitere Ermittlungen laufen.

Pole per EU-Haftbefehl gesucht

Ebenfalls in der Justizanstalt Wels in Haft sitzt ein 39-jährige Pole, der kürzlich in seinem Heimatland festgenommen wurde. Er soll im herbst des Vorjahres mehrere Einbruchsdiebstähle bei Landmaschinenhändlern in Oberösterreich, Niederösterreich und Kärnten verübt haben und aus Fahrerkabinen GPS-Lenksystemanlagen und weitere Bedienelemente gestohlen haben. Dadurch entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft Wels verfügte einen EU-weiten Haftbefehl. Der Mann wurde Anfang März in Polen gefasst und mittlerweile nach Wels überstellt.

Flucht mit Fahrrad misslang

Auch in Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) hatte es die Polizei mit einem Einbrecher zu tun. Der 24-jährige Rumäne hatte am späten Mittwochnachmittag die Eingangstür eines Hauses mit einer Axt eingeschlagen und wurde dabei von den Hausbewohnern auf frischer Tat ertappt. Er flüchtete mit einem Fahrrad, kam aber nicht weit. Beamte der Polizeiinspektion Hellmonsödt nahmen ihn rund 300 Meter vom Tatort entfernt fest, die Axt fanden sie im Gebüsch. Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann, der zum Tatzeitpunkt betrunken war, geständig. Er wird angezeigt, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

