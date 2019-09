Polizei fasste flüchtige Ausbrecher in Wien

Zwei Strafgefangene, russische Staatsangehörige, flüchteten in der Nacht von 27. auf 28. Juni 2019 aus der Justizanstalt Garsten. Die beiden Männer kratzten in ihrem gemeinsamen Haftraum ein Loch in die Decke und gelangten sodann über den Dachboden zur Außenmauer. Dort seilten sie sich aus rund 14 Metern Höhe ab und konnten in unbekannte Richtung flüchten.

Im Zuge intensiver Zielfahndungsmaßnahmen, die in enger Zusammenarbeit mit der Justizanstalt Garsten und dem Landesgericht Steyr geführt wurden, gelang es, die beiden Flüchtigen in Wien zu lokalisieren und am 18. September 2019 mit Unterstützung der Cobra festzunehmen. Bei der Festnahme wurde auch eine Faustfeuerwaffe samt zwei gefüllten Magazinen gefunden. Die beiden Männer wurden wieder in die Justizanstalt Garsten eingeliefert. Sie werden dort getrennt untergebracht und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen wurden getroffen.

Während der Ermittlungen versuchten Polizisten am 28. August 2019 mit einer möglichen Kontaktperson der Flüchtigen in einer Wiener Asylunterkunft Kontakt aufzunehmen. Dabei konnten ein 19-Jähriger und ein 20-jähriger Russe festgenommen werden. Gegen den 19-Jährigen bestand eine Festnahmeanordnung des Landesgerichts Wien und bei dem 20-Jährigen handelte es sich um einen flüchtigen Strafgefangenen der Justizanstalt Krems. Dieser hat dort noch drei Jahre Freiheitsstrafe wegen mehrerer Raubdelikte zu verbüßen.

