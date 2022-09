Polizei fahndete mit Drohne im Wald nach Zwillingen

Die Meldung, dass nach zwei Mühlviertlern, die in einem Zeltlager in einem Wald leben, mittels Drohne gesucht wurde, ist auf nachrichten.at gestern auf großes Interesse gestoßen.

Und die Geschichte ist durchaus skurril: Seit Anfang September sollen sich laut Polizei Anzeigen gehäuft haben, wonach sich bei der Bachschmiede in der Ortschaft Harafl "zwei verdächtige Männer" aufhalten würden. Dabei handelt es sich um 54-jährige Zwillinge aus St. Peter am Wimberg, gegen die bereits 2015 wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt ermittelt worden war und die vom Landesgericht Linz zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben waren. Die Polizei war schon länger auf der Suche nach ihnen – allerdings bisher erfolglos.

Aufgrund der Anzeigen wurde bei der Suche in einem nahen Waldstück nun eine Drohne eingesetzt, durch die der Aufenthaltsort der beiden lokalisiert werden konnte – es bestätigte sich der Verdacht, dass die Männer dort in einem Zeltlager leben. Allerdings waren sie beim Eintreffen der Polizei nicht anwesend, obwohl das Zelt offensichtlich bewohnt war. Bei einem neuerlichen Einsatz der Polizei Neufelden trafen die Beamten die beiden dann am Montag gegen 14 Uhr im Wald an. Es folgten Anzeigen gegen das Melde- sowie Forstgesetz.

Die Zwillinge waren bis vor wenigen Monaten bei ihrer Mutter in St. Johann am Wimberg gemeldet. Laut Aubergs Bürgermeister Andreas Wolfesberger seien die beiden dort als "Staatsverweigerer" bekannt gewesen. Aus ihrer damaligen Wohnung wurden sie delogiert – "die Polizei musste damals die Haustür mit der Motorsäge öffnen", sagt Wolfesberger. Auch bei einem Zeltlager der Staatsverweigerer-Szene, das vor geraumer Zeit in Auberg stattgefunden habe, seien die "Buam" dabei gewesen. Ein Passant meinte zu den OÖN, dass die beiden es im Leben allerdings nicht leicht gehabt hätten.

Die Polizei bestätigt, dass die beiden Männer aus dem "Gesellschaftssystem, wie wir es kennen, ausgetreten sind, nichts mehr damit zu tun haben wollen". Bei der Staatsanwaltschaft liege diesbezüglich aber nichts vor.