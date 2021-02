Polizei fahndet nach brutalem Räuber

Mithilfe eines Phantombildes hofft die Polizei in Linz jetzt auf einen Fahndungserfolg nach einem brutalen Raubüberfall in der vergangenen Woche. Wie berichtet, war am Donnerstag eine 53-Jährige in der Poschacherstraße angegriffen und verletzt worden. Die Reinigungskraft wollte gegen 18.30 Uhr Müll entleeren. Der Täter passte die Frau dort ab, riss ihr Handy und Schlüssel aus der Hand. Als sich die Frau wehrte und versuchte, den Täter wegzuschubsen, versetzte ihr dieser einen Faustschlag gegen die Brust und würgte sie. Danach drängte er sie laut Polizei ins Haus zurück und drückte sie zu Boden. Wegen der heftigen Gegenwehr ließ der Mann schließlich von der 53-Jährigen ab und flüchtete. Die Frau wurde bei dem Überfall verletzt und musste ins Linzer UKH gebracht werden.

Gefahndet wird nach einem etwa 1,70 bis 1,75 Meter großen Mann, etwa 50 Jahre alt, mit ausgedünntem Haar und rundlichem Gesicht. Er trug eine dunkle Arbeitsjacke und eine Jeanshose mit auffälligem Muster und Taschen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel.: 059133/45 3333.

