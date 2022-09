Polizei erwischte vier Alko-Lenker

Am Samstagabend kam ein 25-Jähriger in Pettenbach mit seinem Auto von der B120 ab, überschlug sich und blieb am Dach liegen. Der Lenker, ein 25-Jähriger, gab gegenüber den Polizisten an, dass er kurz eingeschlafen und die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Er war auch in eine Gartenhecke gekracht. Er war unverletzt geblieben, bei der Kontrolle im Rettungsauto bemerkten die Polizisten jedoch "deutlichen Alkoholgeruch", wie die Polizei am Sonntag berichtete. Ein Alkotest ergab 1,68 Promille. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen. Es war erheblicher Schaden an der Hecke und an einem Hinweisschild entstanden.

In Wels erwischte die Polizei am frühen Sonntagmorgen am Messegelände, wo das Welser Volksfest stattfand, gleich zwei fahruntaugliche Lenker: Um 3.50 Uhr hielten Polizeibeamte einen 21-jährigen Lenker an, weil die Rückleuchten defekt waren. Als er ausstieg, konnte er sich nur schwer auf den Beinen halten, hieß es in einer Presseaussendung. Gegenüber den Beamten gab er an, dass er sein Auto nur umparken wollte. Der Alkotest ergab 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein abgenommen. Später, kurz nach 5 Uhr, hielten die Polizisten einen weiteren Pkw an. Beim 22-jährigen Lenker bemerkten sie sofort, dass er betrunken war. Der Alkovortest ergab 1,62 Promille. Er wurde zur Polizeiinspektion gebracht, wo er plötzlich zu hyperventilieren begann. Der Mann wurde daraufhin mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht, wo er jedoch nicht weiter behandelt werden musste. Einen Alkotest hatte er verweigert. Der Führerschein wurde ihm abgenommen.

In Ottensheim stoppte Polizisten am Samstagabend einen Lenker wegen auffälliger Fahrweise. Bei der Kontrolle gestand der Lenker schnell, dass er getrunken hatte und sich nicht fahrtauglich fühle. Ein Alkotest ergab zwar nur eine geringe Alkoholisierung, jedoch stellten die Beamten auch eine Drogenbeeinträchtigung fest, welche durch den Polizeiarzt in Linz bestätigt wurde. Der Lenker selbst gab laut Polizei auch zu, einen Joint geraucht zu haben. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und er wird angezeigt.