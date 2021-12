Polizei erwischte mutmaßliche Schlepperbande

Zunächst verhaftete die Polizei Ende 2020 in Rechersberg (Bezirk Ried) einen 37-Jährigen Wiener, als er dabei ertappt wurde, wie er sieben Flüchtlinge geschleppt hatte. Wegen einer polizeilichen Videoüberwachung eines Hotels in Wien konnten daraufhin weitere Schleppungen mit Fahrzeugen einer Firma nachgewiesen werden, berichtete die Polizei am Freitagabend.

Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelte zu einer vorwiegend syrischen Gruppe mit 15 ausgeforschten Personen. Sie sollen in Österreich und vor allem in Ungarn und Deutschland Flüchtlinge geschleppt haben. Zudem soll die Gruppe in Geldwäsche verwickelt sein.

Der Geschäftsführer der Firma, ein 35-jähriger Wiener gilt laut Polizei als Kopf der kriminellen Vereinigung. Der Transport der Geflüchteten soll über internationale Schlepperorganisationen in Auftrag genommen worden sein. Der 35-Jährige wurde am Samstag in Wien festgenommen.