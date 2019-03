Polizei ermittelt gegen Gmundens Bürgermeister

Gmunden at its best! Nur weiter so stilvoll und seenswert!



wenn die Schilderung in dem Artikel stimmt und erst nach Vergabe irgendein Pseudovertrag mit einer Pseudosumme für eine Ablöse auftaucht, dann ist das nur auf den ersten Blick Möchtegern bauernschlau, aber komplett irrelevant für die Vergabe und auch keine Grundlage für die Untersuchung.

Die 35.000€ dem Vorpächter als Kompensation zu zahlen das war - auch wenn wohl eher Good Will und damit er damit eine Ruhe gibt - naiv und hätte man sich sparen können. Was wäre gewesen wenn die neuen Pächter ihr eigenes Inventar mitgebracht hätten - dann hätte der alte auf eigene Kosten alles demontieren lassen können und hätte gar nichts bekommen. Die Gier ist schon ein Hund. Der Rest typisch Gmunden. Und typisch wie dilettantisch politische Mitbewerber in der Provinz vorgehen um auch Mal in den Medien zu stehen. 35.000 € sind doch Peanuts im Gegensatz zu 100.000 € Förderungen oder 8 Millionen € für Seegrundstücke