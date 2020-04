Polizei entdeckt Waffenlager im Mühlviertel

Ins Rollen kam der seit Jahrzehnten größte Waffenfund, weil die Ex-Freundin am Freitag aus Angst vor dem 65-Jährigen zur Polizeiinspektion Gallneukirchen kam. Er habe ihr gedroht, er könnte ihre was antun, denn er kenne Killer aus dem Ausland, die die Drecksarbeit erledigen könnten.

Noch am Abend ist die Polizei zum Haus des 65-Jährigen gefahren. Da ein Familienmitglied positiv auf Covid 19 getestet wurde, kamen die Beamten mit Unterstützung der Cobra in Schutzausrüstung. Der Mühlviertler hatte 19 Waffen registrieren lassen, „a bisserl mehr hab ich schon“, sagte er. Als die Polizisten das Ausmaß des Waffenlagers sahen, konnten sie es kam fassen. Im Keller lagerten 30 Langwaffen, 40 vollautomatische Waffen und 100 Schalldämpfer. Darüber hinaus mehr als eine Million Stück Munition. „Mit der Menge kann man die Polizei in Oberösterreich mit 4000 Mann für die Schießübungen für ein Jahr versorgen“, veranschaulicht Landespolizeidirektor Andreas Pilsl bei einer Pressekonferenz am Montag. Sechs Beamte hätten sieben Stunden lang in voller Schutzausrüstung damit verbracht, den Keller auszuräumen, so Pilsl.

Der 65-Jährige soll auch Gewehrläufe und Schalldämpfer hergestellt haben. „Die Kollegen werden in den nächsten Tagen und Wochen alle Waffen kategorisieren, auflisten und eventuell auch zurückliegende Straftaten aufklären“, sagt Michel Tischlinger, Leiter des Landesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Vermutlich hat der Mühlviertler die selbst zusammengebauten und gebastelten Waffen auch weiterverkauft.

Auch mögliche Hintermänner sollen noch ermittelt werden. Über den 65-Jährigen ist Untersuchungshaft verhängt worden. Ihm werden neben dem Verdacht der versuchten Nötigung seiner Ex-Freundin auch zahlreiche Vergehen nach dem Waffengesetz vorgeworden.

