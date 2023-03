Politisches Tauziehen um Hilfe für die Sozialmärkte

Ein Hilfspaket in der Höhe von einer Million Euro für die Sozialmärkte stand gestern als Antrag der SPÖ im Sozialausschuss des Landes zur Diskussion: Die Märkte für einkommensschwächere Menschen hätten angesichts der Teuerungswelle immer mehr Kunden zu versorgen, die Ende vergangenen Jahres beschlossene Hilfe sei zu gering.

Seitens ÖVP und FPÖ ist das derzeit kein Thema, der Antrag wurde abgelehnt. „Die Sozialmärkte leisten großartige Arbeit. Aber es gibt ein umfassendes Paket von insgesamt 800.000 Euro (die sich Land und Unternehmen teilen, Anm.), das erst Ende des Jahres beschlossen wurde. Das muss auch erst einmal evaluiert werden. Und niemand von uns weiß, wie es in einem Dreivierteljahr aussieht“, sagt Ausschussvorsitzende Elisabeth Manhal (ÖVP). „Deshalb braucht es diesen Antrag jetzt nicht.“

Das Sozialressort stehe in ständigem Austausch mit den Sozialmärkten, heißt es von dort. Vorerst sehe man die Maßnahmen, die das Land gemeinsam mit Unternehmen setze, als ausreichend.

