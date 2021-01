Für ihn geht es um alles oder nichts. Der VP-Landtagsabgeordnete und Bürgermeister von Scharten muss sich heute ab 9 Uhr früh vor einem Welser Schöffengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine frühere Mitarbeiterin am Gemeindeamt ab dem Jahr 2014 zunächst sexuell belästigt und dreimal vergewaltigt zu haben. Dem Politiker, der sämtliche Vorwürfe vehement bestreitet, droht eine mehrjährige Haftstrafe. Brief an Gemeindebürger In einem Schreiben an jeden Haushalt beteuerte