Pole stahl Reifen im Wert von 196.000 Euro

Eine filmreife Auseinandersetzung mit der Polizei lieferte sich ein 35-jähriger Pole Ende April in Rohrbach. Wie die OÖN exklusiv erfuhren, war der Mann in den Fokus von Ermittlern der niederösterreichischen Polizei geraten. Er wurde verdächtigt, bei Einbruchsdiebstählen in Autohäusern in Nieder- und Oberösterreich Kfz mittels mitgebrachter Holz-, Ziegel- oder Eisenblöcke aufgebockt zu haben. Danach montierte er die Reifen ab und verkaufte sie.

Auch am 29. April ging er in einem Rohrbacher Autohaus nach diesem Schema vor und erbeutete sechs Reifensets. Doch die Ermittler der niederösterreichischen Polizei hatten sich an die Fährte des Mannes geheftet und wollten ihn unweit des Tatortes gegen 5 Uhr früh für eine Kontrolle anhalten.

Der Pole versuchte zu fliehen, indem er seitlich gegen das Dienstauto der Polizisten fuhr. um sie so von einer Verfolgung abzuhalten. Doch auch sein Auto wurde so schwer beschädigt, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Die Beamten nahmen ihn an Ort und Stelle fest und brachten ihn in eine Justizanstalt. Das Diebesgut wurde mittlerweile an die betroffene Firma zurückgegeben.

Nun haben die Polizisten die Ermittlungen abgeschlossen. Sie werfen dem Mann acht Einbruchsdiebstähle, drei Versuche und einen schweren Einbruch vor.

Zudem soll er Kennzeichen gestohlen und gefälscht haben. Der verursachte Schaden bei den Diebstählen beläuft sich auf 196.000 Euro, die Schadenssumme durch den missglückten Fluchtversuch liegt bei weiteren 74.000 Euro. (vaba)