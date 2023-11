Polarlichter waren am Sonntagabend auch über Oberösterreich zu sehen

"Wahnsinn... so etwas haben wir hier selbst noch nie gesehen" und "Welch wunderbares Farbenspiel": Manch ein Oberösterreicher, der am Sonntagabend in Regionen ohne Bewölkung und mit geringer Lichtverschmutzung in Richtung Norden schaute, traute seinen Augen kaum. Der Nachthimmel leuchtete in Rot-, Rosa- und Violetttönen. So meldete sich ein Innviertler bei den OÖN, der in St. Veit im Innkreis (Bezirk Braunau) die Aurora borealis fotografiert hatte. Auch aus Königswiesen (Bezirk Freistadt) und aus dem Waldviertel wurden Sichtungen gemeldet. Auf Webcams in den Alpen war das Naturschauspiel besonders eindrucksvoll zu sehen.

In St. Veit im Innkreis macht OÖN-Leser Florian Dürager um 18:20 Uhr dieses Bild. Bild: Florian Dürager

"Im Verlauf des frühen Abends konnten durch einen starken geomagnetischen Sturm im nordwestlichen Quadranten der Sonne Polarlichter auch in Österreich wahrgenommen werden", informierten Experten des Wetterdienstes Skywarn Austria. "Die Beobachtungen können an Orten mit geringer Lichtverschmutzung in Richtung Norden auch in der Nacht noch anhalten", heißt es seitens der Meteorologen.

Mehr Sonnenstürme

Erst im April hatten die OÖNachrichten über Polarlichter in Oberösterreich berichtet. Sogar eine Webcam in St. Florian bei Linz hatte das Farbenspiel aufgezeichnet. Tatsächlich könnten Sonnenstürme und damit Aurora borealis in den kommenden Jahren vermehrt auftreten.

Lesen Sie dazu den Archivbericht: Stärkster Sonnensturm seit 2015: Polarlichter über Oberösterreich gesichtet

Auch im Waldviertel wurden erst im April Polarlichter gesichtet: Robert Candrák machte in Lichtenau diese Aufnahme. Bild: Robert Candrák

Die Sonne befindet sich derzeit in einer Phase ansteigender magnetischer Aktivität, welche voraussichtlich im Jahr 2025 ihren Höhepunkt erreichen wird. Die Frequenz von geomagnetischen Stürmen und Nordlichtern wird daher in den nächsten Jahren zunehmen, prognostizieren Experten.

Space Weather (Weltraumwetter) wird erst seit ungefähr 30 Jahren intensiver erforscht. Es zeigte sich dabei, dass in den vergangenen 150 Jahren Sonnenstürme aufgetreten sind, die verheerende Auswirkungen auf die heutige technische Infrastruktur hätten. Die Wiederholrate derartiger Super-Sonnenstürme beträgt ungefähr 50 bis 100 Jahre.

Auswirkungen auf kritische Infrastruktur

Aufgrund der möglichen Auswirkungen von Weltraumwetter auf den Flugverkehr und auf kritische Infrastruktur wie Stromnetze und Satellitennavigation, wird die Erforschung von Weltraumwetter sowie die Entwicklung von Vorhersage- und Warnsystemen immer wichtiger. Die Geosphere Austria arbeitet in mehreren Projekten an der Vorhersage von Weltraumwetter und betreibt mit dem Conrad Observatorium eines der weltweit modernsten geophysikalischen Observatorien, an denen auch Weltraumwetter und Sonnenstürme gemessen werden.

