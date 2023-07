Pöndorf: Schachtel mit toten Katzenbabys im Wald gefunden

Sie waren noch winzig klein und machten durch ein Fiepen auf sich aufmerksam: drei kleine Katzen, die kürzlich in einem Waldstück in Pöndorf (Bezirk Vöcklabruck) in einer Schachtel ausgesetzt worden waren. Ein Forstarbeiter hörte ihre leisen Rufe, öffnete die Schachtel und fand darin einen Wurf mit acht Katzen. Nur drei der acht Tiere waren noch am Leben.

Der Forstarbeiter kam "gerade noch rechtzeitig", teilte die Pfotenhilfe Lochen am Mittwoch mit, die die Tierbabys bei sich aufgenommen und auf die Namen Stella, Bärli und Fritzi getauft hat. Johanna Stadler von der Pfotenhilfe vermutet, dass die Mutter der Kleinen nicht kastriert ist, was gegen das Gesetz verstößt. Die ausgesetzten Katzen dürfen von einem Bauernhof stammen: "Sie rochen nach Heu, Silage und ein wenig nach Kuhmist."

Kastrationspflicht für Katzen, die ins Freie dürfen

Dass Katzen nicht kastriert werden und später ihre Jungen ausgesetzt werden, komme häufig vor. "Wir von der Pfotenhilfe sind nahezu täglich mit Fällen wie diesen konfrontiert", berichtet Stadler. Sie erinnert daran, dass das Aussetzen von Tieren unter Tierquälerei fällt und strafbar ist: Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zwei Jahre Haft. Zudem besteht in Österreich seit fast 20 Jahren Kastrationspflicht für Katzen, die ins Freie dürfen. "Mangels Kontrollen bessert sich die Situation aber nicht", sagt die Pfotenhilfe-Chefin.

Der Finder brachte die drei Überlebenden zum Tierschutzhof nach Lochen. Bild: Pfotenhilfe

