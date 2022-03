Pöcheim wird neuer Baudirektor des Landes

Der 43-jährige Projektmanager ist derzeit Regionalleiter der Asfinag in Oberösterreich. Er setzte sich im Objektivierungsverfahren unter vier Bewerbern als bester Kandidat durch.

Pöcheim folgt als Baudirektor des Landes auf Günther Knötig, der mit Ende Juni 2022 in den Ruhestand wechselt. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) dankte Knötig für seinen jahrelangen Einsatz. In den vergangenen Jahren sei in Oberösterreich eine "Trendwende in Richtung öffentlicher Verkehr eingeleitet worden". Das werde unter Martin Pöcheim konsequent weiterverfolgt. "Gleichzeitig stehen auch wichtige Straßenbauprojekte an." Mit Pöcheim werde ein "erfahrener Bauprofi" Baudirektor des Landes.

Martin Pöcheim wohnt in Sankt Georgen an der Gusen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Nach der Matura am BRG Fadingerstraße Linz, absolvierte er das Studium der Raumordnung und Raumplanung an der TU Wien.