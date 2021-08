Podiumsdiskussion: Was die Feuerwehren brauchen

Ob Unfälle, Unwetter oder Brandbekämpfung: Oberösterreichs Feuerwehren mit ihren mehr als 90.000 Mitgliedern sind zur Stelle, wenn man sie braucht.

Das hat sich nicht zuletzt bei den vielen Unwettern dieses Sommers gezeigt. Doch was brauchen die Feuerwehren? Wo drückt der Schuh? Und wo kann die Politik Abhilfe schaffen oder Unterstützung bieten?

Darüber diskutieren am 6. September ab 19.30 Uhr im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer, die Landesräte Max Hiegelsberger (VP) und Wolfgang Klinger (FP) sowie die Landtagsabgeordneten Gisela Peutlberger-Naderer (SP) und Ulrike Schwarz (Grüne). Die Sitzplätze im Saal sind zwar bereits alle vergeben, Sie können die Diskussion am 6. September aber live auf nachrichten.at verfolgen.

"Im Brennpunkt": Was brauchen Oberösterreichs Feuerwehren? Podiumsdiskussion mit Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer sowie Vertretern aller vier Landtagsparteien 6. September, 19.30 Uhr, live aus dem OÖN-Forum auf nachrichten.at