Podcast: Mit dem Mikrofon durch Oberösterreich

Wo liegt die Mitte des Bundeslandes? Und welche schönen Flecken hat dieser Ort zu bieten? Wolfgang J. Hofer macht sich auf die Suche. Er wird fündig, nicht nur was die geographische Mitte angeht.

Ins Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich hat sich Wolfgang J. Hofer in der zweiten Folge von "Einzig-Ort-iges Oberösterreich" gewagt. Welche Tipps er in Maria Neustift von den Einheimischen bekommen hat und ob der Heilsweg auch eine heilende Wirkung hat, verrät Hofer hier:

Ins Mühlviertel führte Wolfgang J. Hofer der dritte Folge von "Einzig-Ort-iges Oberösterreich". Warum in Gaisbach einige Fragen offen blieben, welche ungewöhnliche Entdeckungen er machte und warum eine Folge dieses Mal nicht ausreicht? Hören Sie selbst:

In der vierten Folge der Reihe "Einzig-ort-iges Oberösterreich" versucht Wolfgang J. Hofer einzulösen, was ihm zuvor nicht gelungen ist: Die Lösung des Rätsels rundum die Ortschaft Gaisbach. Helfen lässt sich Hofer dabei nicht von Wikipedia und Google, sondern von den Menschen, die er unterwegs trifft. Sie zeigen ihm bekannte, aber auch verborgene Wege - was unseren Podcaster an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit bringt. Welche Fragen dann doch noch offen bleiben und wohin Wolfgang J. Hofer auf jeden Fall zurückkehren möchte, hören Sie in der vierten Episode von "Einzig-ort-iges Oberösterreich":

Seine fünfte Reise führt Wolfgang J. Hofer zum Pießling-Ursprung. Und zwar nicht in den Ort Pießling, sondern direkt an den Ursprung. Denn, so die Begründung: "Das ist die größte Trinkwasser-Reserve Oberösterreichs". Einen schönen Spaziergang und einen "ergreifenden Anblick" beim Ursprung selbst, verspricht die erste Gesprächspartnerin Herta. Ob sich diese Vorhersagen bewahrheiten, welche Herausforderung Hofer bestehen muss und ob auch dieser Ort wirklich einzigartig ist, gibt es hier zu hören:

In der sechsten Episode des Podcasts "Einzig-ort-iges Oberösterreich" besucht Wolfgang J. Hofer eine Wohnsiedlung am Stadtrand, wie sie jeder kennt. Beim genaueren Hinsehen - und vor allem Hinhören - erfährt Hofer in Auleithen/Wegleiten an der Peripherie von Ried im Innkreis Wissenswertes über die wohl österreichischste Art der Vergangenheitsbewältigung, weshalb Frauen mit Gartenhandschuhen einen Waffenschein besitzen und wo der wohl leiwandste aller Busfahrer seine Runden dreht. Und es zeigt sich, was OÖN-Leser ohnehin wissen: Die Redakteure vor Ort sind unbeugsam gut informiert, was bei einer Reise ins Zentrum von Nirgendwo durchaus hilfreich ist.

Hühnergeschrei dürfte wohl einer der besten Ortsnamen in Oberösterreich sein. Welche tierischen Geheimnisse sich in der Mühlviertler Ortschaft verbergen, erkundet Wolfgang J. Hofer in seiner neuen Folge des Podcasts "Einzig-ort-iges Oberösterreich". Hofer erfährt bei seiner Reise Wissenswertes über den Namenspatron des Dorfes, warum es dort keine Gasthäuser mehr gibt und ermittelt nebenbei den aller größten Feind der Region. Viel Vergnügen, wenn er dabei ganz "gschlecht" eintaucht in die Welt des einzigartigen Mühveichtla Dialektes.

Bad Ischl ist bekannt als die Kaiserstadt. Warum die Einheimischen zwiespältig, aber unterschiedlich mit diesem Erbe umgehen? Wo sie selbst gerne "trüffen"? Weshalb man unbedingt auf den Monte Hund gekommen sein muss und wie die Wasserqualität der Seen in der Nähe ausfällt, verrät Wolfgang J. Hofer in der siebten Ausgabe von Einzig-ort-iges Oberösterreich.

Jede Oberösterreicherin und jeder Oberösterreicher soll mindestens einmal im Leben dem Linzer Donauflüstern gelauscht haben. Warum, das erklärt Wolfgang J. Hofer in dieser Episode von "Einzig-ort-iges Oberösterreich". Aber nicht nur darauf gibt es Antwort, sondern auch auf die Fragen, wo mit gefährlichen Attacken von oben zu rechnen ist, was Schweizer in Linz nie machen würden und wie eigentlich das Holzpflock-Spiel im Donaupark funktioniert.

