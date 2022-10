Podcast: Kaiserschmarrn

Ohne Handy, ohne GPS erkundet Wolfgang J. Hofer mit seinem Mikrofon Oberösterreich. In Bad Ischl scheint das Thema aber ohnehin auf der Hand zu liegen: Der Kaiser. Aber das ist natürlich nicht alles, was die Stadt zu bieten hat. Und so erfährt Hofer, wo sich die Ischler selbst gerne "trüffen", weshalb man auf den Monte Hund gekommen sein muss und wie es um die Wasserqualität der nahegelegenen Seen bestellt ist.