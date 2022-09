Podcast: Der Pießling-Ursprung

In der vorherigen Episode von "Einzig-ort-iges Oberösterreich" wurde Hofer nach Pießling geschickt. Und zwar nicht in den Ort, sondern direkt an den Ursprung. Denn, so die Begründung: "Das ist die größte Trinkwasser-Reserve Oberösterreichs". Einen schönen Spaziergang und einen "ergreifenden Anblick" beim Ursprung selbst, verspricht die erste Gesprächspartnerin Herta. Ob sich diese Vorhersagen bewahrheiten, welche Challenge Hofer bestehen muss und ob auch dieser Ort wirklich einzigartig ist, gibt es hier zu hören:

Bisher erschienen

Das Reich der Mitte: Wo liegt die Mitte des Bundeslandes? Und welche schönen Flecken hat dieser Ort zu bieten? Wolfgang J. Hofer macht sich - nur mit einem Mikrofon bewaffnet - auf die Suche:

Maria voller Gnade: Ins Grenzgebiet zwischen Ober- und Niederösterreich hat sich Wolfgang J. Hofer in der zweiten Folge von "Einzig-Ort-iges Oberösterreich" gewagt. Welche Tipps er in Maria Neustift von den Einheimischen bekommen hat und ob der Heilsweg auch eine heilende Wirkung hat, hören Sie hier:

Das Gaisbach-Rätsel: Ins Mühlviertel führte Wolfgang J. Hofer der dritte Folge von "Einzig-Ort-iges Oberösterreich". Warum in Gaisbach einige Fragen offen blieben, welche ungewöhnliche Entdeckungen er machte und warum eine Folge dieses Mal nicht ausreicht, verrät Hofer in diesem Podcast:

Das Gaisbach-Rätsel, Teil 2: Nachdem er in seiner dritten Folge das Gaisbach-Rätsel nicht lösen konnte, hat Wolfgang J. Hofer dem Mühlviertler Ort noch eine zweite Episode gewidmet. Das könnte aber auch an der Schönheit der Landschaft, den körperlichen Herausforderungen und vor allem an den Gesprächspartnern liegen: