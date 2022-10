Podcast: Auf der Suche nach dem Donauflüstern

Jede Oberösterreicherin und jeder Oberösterreicher soll mindestens einmal im Leben dem Linzer Donauflüstern gelauscht haben. Warum, das erklärt Wolfgang J. Hofer in dieser Episode von "Einzig-ort-iges Oberösterreich". Aber nicht nur darauf gibt es Antwort, sondern auch auf die Fragen, wo mit gefährlichen Attacken von oben zu rechnen ist, was Schweizer in Linz nie machen würden und wie eigentlich das Holzpflock-Spiel im Donaupark funktioniert.

