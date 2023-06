PlusCity: Ladendetektiv von flüchtigem Dieb mit Messer verletzt

Der Ladendetektiv wollte den Dieb in der PlusCity gemeinsam mit einem Securitymitarbeiter stellen. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der Ladendieb ein Messer zog und den 26-Jährigen verletzte. Nach weiteren Drohgebärden mit dem Messer in Richtung des 30-jährigen Securitymitarbeiters flüchtete der Mann. Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief negativ. Bei der Videosichtung konnten noch vier weitere Diebstähle ermittelt werden. Der 26-Jährige wurde in ein Linzer Krankenhaus gebracht.

