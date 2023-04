Tödlicher Unfall vor Einkaufszentrum in Pasching

Es war gegen zehn Uhr, als ein 86-Jähriger auf dem Weg zum Einkaufszentrum einen folgenschweren Fahrfehler beging: Der betagte Mann kam bei einem Fahrstreifenwechsel von der Straße ab und fuhr über den Randstein auf eine Verkehrsinsel vor der Einfahrt zur Parkgarage. Dort erfasste sein Wagen eine 57-Jährige, die auf der Verkehrsinsel arbeitete.

Die Frau aus dem Bezirk Eferding hatte den Pkw nicht kommen sehen, weil sie mit dem Rücken zur Plus-Kauf-Straße stand. Notarzt und Sanitäter versuchten noch, die Frau zu reanimieren, konnten aber nichts mehr für sie tun.

Die 57-Jährige hatte sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass sie noch an der Unfallstelle starb, teilte die Polizei am Mittwochnachmittag mit.

Nur eine Stunde zuvor waren die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall in der Wiener Straße im Stadtgebiet von Linz ausgerückt: Ein Pkw hatte sich nach einem Zusammenstoß mehrmals überschlagen und war auf den Straßenbahngleisen zu liegen gekommen:

