Plus 20 Prozent: Oberösterreicher recycelten rund 46 Tonnen an Kaffeekapseln

Das Pilotprojekt der Altstoff Recycling Austria (ARA) gemeinsam mit dem Österreichischen Kaffee- und Teeverband und großen Kaffeeproduzenten zeigte Erfolg: Fünf Millionen Kaffeekapseln und damit 20 Prozent mehr als bisher sind bis Jahresende in eine Recycling-Tonne gewandert, berichtete ARA am Montag. Rund 46 Tonnen wurden in Oberösterreich und weitere sechs Tonnen in den Bezirken Krems-Land und Schwechat gesammelt. Die Kapseln können in allen Altstoffsammelzentren und in Oberösterreich auch bei Billa Plus abgegeben werden. Die gesammelten Behältnisse werden in einer neuen Recyclinganlage in Pettenbach (Bezirk Kirchdorf) aufbereitet: Aus den Kapseln entsteht wieder reines Aluminium bzw. Kunststoff für neue Produkte. Der Kaffeesatz dient als Bio-Dünger, Ölbindemittel oder Biogas. Die von Handel und Industrie unterstütze Aktion sei europaweit das erste Projekt dieser Art und markiere bereits vor Abschluss der Testphase im März 2024 einen Meilenstein für die Kreislaufwirtschaft.

Oberösterreichs Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bedankte sich bei seinen Landsleuten, die "aktiv die Kreislaufwirtschaft und den Klimaschutz" mitgestalten würden. ARA Vorstandssprecher Harald Hauke sieht einen wichtigen Hebel in der Bewusstseinsbildung: "Verpackungen sind unser österreichischer Rohstoff der Zukunft. Mit solchen innovativen Projekten stärken wir das Ressourcenbewusstsein in der Bevölkerung", lobte er das "deutliche Sammelplus von über 20 Prozent".

Ein Gewinnspiel facht bis Ende März den Sammeleifer der Kaffeekonsumentinnen und -konsumenten noch zusätzlich an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper