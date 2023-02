Plus 18 bis minus 18 Grad: Ein warm-kalter Winter geht zu Ende

Vor allem im Westen Österreichs mangelte es an Schnee. Das Bild wurde am 30. Dezember in Riezlern, Vorarlberg, aufgenommen.

Am 1. März ist der Winter zu Ende, zumindest aus meteorologischer Sicht. Nach einer frühlingshaften Ferienwoche hat die Kälte wieder Einzug gehalten. Orlik geht davon aus, dass die winterlichen Temperaturen in den nächsten zehn Tagen anhalten. "Als Klimatologe bin ich froh", sagt er. Die vergangenen drei Monate seien in Summe "ungewöhnlich warm" gewesen. Österreich hat den sechstwärmsten Winter der 256-jährigen Messgeschichte hinter sich, wie die Daten von Geosphere Austria (vormals ZAMG) zeigen.

Eine Messstation, die die Wetterdaten seit dem Jahr 1767 aufzeichnet, befindet sich in Kremsmünster. Dort zählt der heurige Winter zu den sieben mildesten. "Auch vor dem 21. Jahrhundert hat es Ausreißer gegeben. 1934 war der wärmste Dezember, 1966 der wärmste Februar", sagt Alexander Orlik. Damals seien es einzelne, warme Monate gewesen. Heute halten die milden Temperaturen, bedingt durch die Klimaerwärmung, länger an. So folgt ein warmer Monat auf den anderen und die Kaltlufteinbrüche dauern sehr kurz. Das schlägt sich in der Bilanz von Geosphere Austria nieder: Der Winter war in Oberösterreich um 1,8 Grad zu warm.

Minus 25 Grad

Die erste frostige Phase brachte der abgelaufene Winter in der Zeit der Christkindlmärkte, Mitte Dezember. Besonders der vierte Adventsonntag hatte es in sich, als in Freistadt minus 18,7 Grad registriert wurden. Noch kälter war es Anfang Februar, beim zweiten Kaltlufteinbruch, auf dem Dachsteingletscher: Minus 20,9 Grad zeigte das Thermometer auf 2520 Metern Höhe an. Österreichs Kältepole, die sich unter 1000 Metern Seehöhe befinden, waren Schwarzau im Freiwald (minus 24,7 Grad am 7. Februar) und Radstadt (minus 19,9 Grad am 13. Dezember).

Plus 22 Grad

Im Großen und Ganzen hielten sich die "arktischen" Tage in Grenzen. Stattdessen brachte der Winter einige Phasen mit Höchstwerten um 20 Grad. Am Neujahrstag erreichten 22 Wetterstationen der Geosphere Austria neue Jänner-Wärmerekorde. Am 18. Februar 2023 gab es in Innsbruck mit 21,7 Grad einen neuen Monatsrekord für Tirol. Die höchste Temperatur waren 22,1 Grad in Güssing (Burgenland) am 21. Februar. In Oberösterreich war die Innviertler Gemeinde Aspach Spitzenreiter. Dort endete das alte Jahr bei ungewöhnlichen 18,3 Grad.

Der Schnee ließ lange auf sich warten. Vergleicht man die Aufzeichnungen der vergangenen 256 Jahre, so hätte man doppelt so viele Schneetage für einen normalen Winter gebraucht. Vor allem in Salzburg und Nordtirol mangelte es an Niederschlag. Dort war es um 15 bis 60 Prozent trockener als in einem durchschnittlichen Winter. "Erst Anfang Februar kam einiges an Neuschnee dazu", sagt Orlik.

Regional verzeichnete man große Abweichungen. Im Süden Österreichs sowie stellenweise im Osten gab es 15 bis 45 Prozent mehr Niederschlag, im Gebiet der Koralpe und der Seetaler Alpen sogar um 45 bis 60 Prozent. Auch in Oberösterreich könne man nicht von einem trockenen Winter sprechen, sagt der Klimatologe.

Und was hält der Frühlingsbeginn bereit? "Möglich ist alles, von 25 Grad Plus bis zehn Grad minus." Die Winterjacke wird man zumindest diese und nächste Woche noch brauchen.

Bildergalerie: Neuer Wintereinbruch: Die schönsten Fotos der OÖN-Leser (Foto: Julia Peter) Bild 1/61 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Verena Gabriel Verena Gabriel