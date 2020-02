"Plumper Rassismus": Kritik von allen Seiten an Linzer FP-Stadtrat

Das Bild zeigt die untere Gesichtshälfte eines dunkelhäutigen Mannes. Mit breitem Grinsen zeigt er sein goldbezahntes Gebiss. "Über 50 Prozent der Häftlinge in Österreichs Gefängnissen sind Ausländer. Die freut es sicher, wenn die heimischen Steuerzahler ihre Gebiss-Sanierung finanzieren", schreibt der Linzer Stadtrat Michael Raml (FP) dazu in einem Posting auf seinem Facebook-Profil. Raml bezieht sich damit auf Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne): Dieser hatte vorgeschlagen, Gefängnisinsassen in die Krankenversicherung aufzunehmen.

Am Sujet hagelte es Kritik aus allen Lagern. Von "Entgleisung" und einem "menschenverachtenden Weltbild der Freiheitlichen" spricht Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen. Auch aus der Linzer SPÖ, die mit der FPÖ in der Stadt eng zusammenarbeitet, setzt es harsche Kritik. Man lehne den "plumpen und ekelhaften Rassismus aufs Schärfste ab", sagt Klubchef Stefan Giegler. Neos-Landessprecher Felix Eypeltauer sieht in dem Posting "die Absicht, Feindbilder zu schüren". Für VP-Klubchef Martin Hajart reiht sich das Posting "in eine Vielzahl an Geschmacklosigkeiten der Linzer FPÖ ein" und zeuge von blanker Unwissenheit.

Was Raml mit der Kritik an der Krankenversicherung für Häftlinge nämlich übersehen hat, ist, dass dieser Vorschlag ursprünglich aus der FPÖ gekommen war. Bereits 2016 hatte der FP-Abgeordnete Harald Stefan einen entsprechenden Entschließungsantrag eingebracht. Denn das sei kostengünstiger. Im Dezember des Vorjahres brachte FP-Klubobmann Herbert Kickl einen neuerlichen Entschließungsantrag dazu ein.

Auch der Rechnungshof hatte die Maßnahme 2012 und 2014 empfohlen. Derzeit kommt das Justizministerium für die Gesundheitsversorgung der Gefängnisinsassen auf. Raml war für eine Stellungnahme gestern nicht erreichbar.

