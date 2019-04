Plötzlich Prinzessin: Katharina-Sophie, die erste Miss mit Kurzhaarschnitt

LINZ. Die 21-jährige Linzerin Katharina-Sophie Haudum wurde zur Miss Oberösterreich gewählt.

Das Podium der Miss-OÖ-Wahl: Carina Kranzer (3.), Katharina-Sophie Haudum (1.) und Viktoria Ecker (2.) (v.l.n.r) Bild: Cityfoto

Wie eine Prinzessin wollte Katharina-Sophie Haudum nie aussehen. Als kleines Mädchen im Fasching und auch später bei Kostümpartys nicht. Sie war viel lieber der Pirat. Seit Samstagabend trägt sie trotzdem eine Krone.

Die 21-Jährige gewann die Wahl zur Miss Oberösterreich, die in Kooperation mit den OÖNachrichten im Linzer Casino abgehalten wurde. Fast einstimmig und unter großem Applaus.

Denn die quirlige Linzerin ist eine außergewöhnliche Wahl: 1,67 Meter groß, Kurzhaarschnitt, und eigentlich viel lieber ungeschminkt. "Wimperntusche hat mir bislang immer gereicht", sagt sie. Ihre Freunde kennen Katharina-Sophie eher in Doc-Martens-Lederstiefeln, Pullovern in Übergröße und einem frechen Spruch auf den Lippen. Keine typische Miss Oberösterreich. Darum waren auch drei Jahre Überzeugungsarbeit notwendig, bis sich Katharina-Sophie entschloss, sich der Wahl zu stellen. "Ich wollte zeigen, dass Schönheit viele Facetten hat und kein Ideal braucht. Ich wollte mich nicht verstellen, um irgendjemandem zu gefallen, und es einfach auf meine eigene Art machen. Und jetzt freue ich mich unendlich, dass es geklappt hat", sagt die HTL-Absolventin, die in Linz als Bautechnikerin tätig ist und nebenbei Rechtswissenschaften studiert.

> Video: Die schönsten Frauen Oberösterreichs wurden am Samstagabend in Linz gekürt. Die Krone holte die 21-jährige Katharina Sophie Haudum aus Linz.

Sie habe sich zwar Chancen ausgerechnet, aber "nicht geglaubt, dass ich mich bis ins Finale gegen so viele wunderschöne Mädchen durchsetzen kann". Das soll auch zukünftig Mädchen beflügeln, sich "einfach zu trauen, genau so, wie man ist". Denn die Arbeit mit den Geschäftsführerinnen der Miss Oberösterreich Corporation, Nicole Kern und Janine Baumann, mache "riesigen Spaß".

Katharina-Sophie beschreibt sich selbst als "kleiner Gummiball, der herumspringt und Energie für zehn hat". Diese Energie wird sie in den kommenden Wochen auch brauchen. Der Terminkalender wird mit Interviewterminen und Fotoshootings gut gefüllt sein.

