Insolvent: Neuhofner Disco "Spessart" bleibt geschlossen

Die Diskothek ist seit dem ersten Corona-Lockdown im März 2020 geschlossen. Eine Wiedereröffnung wurde immer wieder verschoben. Dazu dürfte es auch nicht mehr kommen: Am Donnerstag informierte der Kreditschutzverband KSV1870 über die Firmenpleite. Die Passiva belaufen sich auf rund 250.000 Euro.

Zweites Lokal pleite

Der Geschäftsführer hatte sich auf sein weiteres Nachtlokal in Lienz (Osttirol), die "Mausefalle" in Nussdorf-Debant, konzentriert und von Investitionen in die Neuhofner Disco abgesehen. Doch wie nun bekannt wurde, ist auch das Lienzer Lokal pleite. Drei Dienstnehmer und 15 Gläubiger sind betroffen, die Passiva betragen rund 540.000 Euro. Erklärt wird die Insolvenz damit, dass dort keine Nachttaxis mehr verfügbar waren. Die Umsätze gingen um 90 Prozent zurück, was zur Schließung der "Mausefalle" im November des Vorjahres führte.

Sowohl das Lokal "Spessart" als auch die "Mausefalle" bleiben geschlossen. Eine Sanierung ist laut KSV1870 nicht beabsichtigt.

