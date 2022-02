Platz acht in der Reihe der wärmsten Winter

Meteorologisch betrachtet dauert der Winter von Dezember bis Ende Februar. In einer vorläufigen Auswertung der Wetterdaten der ZAMG belegt die kalte Jahreszeit 2021/22 Platz acht in der Reihe der mildesten Winter der Messgeschichte, auf den Bergen Platz 22. Zudem sei es der 16. Winter in Folge, der wärmer als das Mittel von 1961 bis 1990 sei.