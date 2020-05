Pkw und Wohnhaus angezündet: Polizei sucht diesen Mann

Der Vorfall ereignete sich am Karsamstag, als in einem Waldstück in Roitham am Traunfall ein Auto in Brand geraten war. Erst Stunden später konnte die Polizei den Zulassungsbesitzer ausfindig machen, dessen Wohnhaus wenig später ebenfalls in Brand geriet. Wir haben berichtet.

Nun berichtet die Polizei, dass ein Tatverdächtiger das Wohnhaus in der Gemeinde Laakirchen am Karsamstag gegen 14:30 Uhr betreten haben dürfte. Außerdem wurde ein Foto eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an das Landeskriminalamt OÖ, Tel. 059133 40 3333.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.