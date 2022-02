Pkw überschlug sich auf der A1: Ehepaar verletzt

Eine 64-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung dürfte am Steuer ihres Wagens kurz eingenickt sein, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs war. Das teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Im Gemeindegebiet von Sankt Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) kam der Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr rechts auf eine Böschung. Das Auto überschlug sich und wurde wieder auf die A1 zurückgeschleudert, wo der Wagen auf dem Dach liegend quer über die Fahrbahn schlitterte. Erst nachdem das Fahrzeug die Betonmittelleitschiene touchiert hatte, kam es am linken Fahrstreifen zum Stillstand.

Die Lenkerin und ihr 65-jähriger Gatte wurden so schwer verletzt, dass sie nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht werden mussten. Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren St. Georgen und Attersee an.