Pkw stand nach Unfall in Überackern in Vollbrand: 56-Jähriger in Spital gestorben

Der 56-Jährige aus dem Bezirk Braunau hatte gegen 13:15 Uhr auf der Weilhartsstraße die Kontrolle über sein Hybrid-Auto verloren. Im Gemeindegebiet von Überackern (Bezirk Braunau am Inn) kam er von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Das e-Call-System des Toyotas schlug Alarm. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Pkw bereits in Vollbrand.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Überackern löschten das Feuer. Bild: Pressefoto Scharinger

Der schwer verletzte Lenker wurde von Ersthelfern und den Beamten der Polizeiinspektion Hochburg-Ach erstversorgt und dann einem Notarztteam übergeben. In der Zwischenzeit gelang es einem Ersthelfer, den Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Die Feuerwehr Überackern löschte den Brand schließlich vollständig ab. Die Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Lenker wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er in der Nacht auf Donnerstag.

Feuerwehr, Rettung, Polizei und Notarzt standen im Einsatz. Bild: Pressefoto Scharinger

