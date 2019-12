Pkw stand auf Welser Autobahn in Vollbrand

Zwei Feuerwehren wurden am Abend zu einem Fahrzeugbrand auf die Welser Autobahn zwischen dem Knoten Haid und der Autobahnabfahrt Weißkirchen an der Traun, in Fahrtrichtung Knoten Wels, alarmiert. Im Gemeindegebiet von Weißkirchen an der Traun stand ein Auto auf dem Pannenstreifen in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch eindämmen.

Das endgültige Ablöschen gestaltete sich allerdings schwierig, weil der Pkw durch ein Leck nach wie vor Treibstoff verlor. Die Welser Autobahn war im Bereich der Einsatzstelle rund eine Stunde nur einspurig befahrbar.