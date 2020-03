PKW prallte gegen Tunnelwand

Der Linzer fuhr am Freitag kurz vor 12 Uhr mit seinem Auto auf der B129 aus Richtung Prambachkirchen kommend Richtung Alkholven. Im Gemeindegebiet von Fraham kam er aus unbekannter Ursache an den rechten Fahrbahnrand, wie die Polizei berichtet. Infolge dessen prallte er frontal gegen das Tunnelportal der über der B129 verlaufenden Schartner Landesstraße. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Linz eingeliefert.

