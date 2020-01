Pkw prallte gegen Linzer Lokalbahn

Die Kollision ereignete sich um 23.15 Uhr auf der Schlossstraße an einem Bahnübergang in Alkoven. Der Zug war aus Linz kommend und schon mit verminderter Geschwindigkeit unterwegs, als die Pkw-Lenkerin die Gleise überqueren wollte. Aufgrund der geringen Geschwindigkeit der Lokalbahn wurde das Auto nur kurz vor dem Zug hergeschoben, bevor es zum Stillstand kam. Der Zugfahrer gab an, dass die Autolenkerin vor den Gleisen kurz angehalten hatte, dann aber direkt wieder losgefahren war. Die Frau blieb unverletzt. Die Feuerwehr führte die Bergung des Fahrzeuges durch.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.