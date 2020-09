Pkw mit Wohnwagen 20 Meter in Graben gestürzt

Der 70-jährige Lenker hatte noch versuchte vergeblich, in den Wagen zu springen und sich dabei leicht verletzt, informierte die Polizei.

Gegen 9.45 Uhr hatte ein niederländisches Urlauberpaar mit dem Gespann Rast gemacht. Wenig später bemerkte der Mann, dass die Auflaufbremse des Wohnanhängers stark gegen den Pkw drückte. Er wollte mit der elektrischen Rangierhilfe den Anhänger etwas nach hinten bewegen, doch in dem Moment setzte sich das Gespann in Bewegung. Es stürzte am Ende des abschüssigen Parkplatzes in einen Graben, wurde dann von Bäumen gestoppt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.