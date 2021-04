Pkw-Lenkerin (37) blieb bei Kollision mit Zug unverletzt

Die Frau war gegen 10 Uhr mit einem Firmenlieferwagen im Gemeindegebiet von Peuerbach unterwegs. Beim Bahnübergang in Sölden an der Straß hielt sie beim dortigen Stoppschild zwar kurz an, übersah jedoch trotz Pfeifsignal den von rechts kommenden Zug.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision erheblich beschädigt, der Lokführer und die 37-Jährige blieben aber unverletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste im Zug. Nach einer kurzen Begutachtung der Gleisanlage konnte der planmäßige Linienverkehr wieder aufgenommen werden.