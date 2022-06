Pkw-Lenkerin (24) nahm Polizei den Vorrang: Drei Verletzte

Die Streife "Pasching 1" war am Freitagabend auf der Paschinger Landesstraße in Richtung Leonding unterwegs und befand sich zu diesem Zeitpunkt auf einer Einsatzfahrt. Obwohl Blaulicht und Folgetonhorn beim Streifenwagen eingeschaltet waren, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw unmittelbar vor dem Einsatzfahrzeug von einem Parkplatz in die bevorrangte Landesstraße ein.

Trotz eines sofortigen Ausweichversuchs kam es zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Beim Unfall wurden der Polizist, seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende Kollegin sowie die Pkw-Lenkerin unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Personen wurden mit der Rettung in Krankenhäuser nach Linz eingeliefert.