Pkw-Lenker starb bei Unfall auf der Westautobahn

Im Bereich der Autobahn-Auffahrt in Fahrtrichtung Salzburg hatte ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen gegen 12:25 Uhr die Kontrolle über seinen Geländewagen verloren. Der Pkw geriet auf dem Beschleunigungsstreifen ins Schleudern, rutschte auf den rechten Fahrstreifen und stieß dort mit einem nachkommenden Lkw zusammen. Das Schwerfahrzeug kollidierte danach noch mit dem Auto eines 38-Jährigen.

Der 65-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt, er musste von den Einsatzkräften der Feuerwehren Schörfling und Seewalchen aus dem Wrack befreit werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Trotz sofortiger Reanimationsversuche starb er noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Freitagabend mit. Der 38-Jährige wurde in das Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht.

