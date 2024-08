Pkw krachte gegen Holztransporter: Kilometerlanger Stau auf der A1

Notarzthubschrauber, Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Mittwochnachmittag auf der A1 bei Allhaming (Bezirk Linz-Land) im Einsatz, nachdem es in Fahrtrichtung Linz zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war.

Aus noch ungeklärter Ursache war ein Pkw kurz vor der Abfahrt auf einen vor ihm fahrenden Holztransporter aufgefahren. Der Lenker zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er per Helikopter in ein Spital gebracht werden musste. Die Westautobahn war im Bereich der Unfallstelle gesperrt, es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometer Länge.

Videoaufnahmen zeigen den Rettungseinsatz:

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

