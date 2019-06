Pkw krachte gegen Betonwand: Zwei Verletzte

Eine 21-Jährige aus dem Bezirk Linz Land lenkte am gestrigen Sonntag Abend ihren Pkw auf der Linzer Kremsmünsterer Straße in Richtung stadtauswärts. Am Beifahrersitz saß ein 25-jähriger italienischer Staatsbürger aus dem Bezirk Linz Land.

Kurz vor der Stadtgrenze kam das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab, rammte mehrere Verkehrsleiteinrichtungen, einen Betonlichtmast und prallte frontal gegen eine Betonmauer neben der Fahrbahn.

Die beiden Insassen wurden von anderen Fahrzeuglenkern aus dem Wrack befreit und bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt. Die 21-Jährige wurde unbestimmten Grades, der 25-Jährige schwer verletzt ins Ukh Linz eingeliefert.