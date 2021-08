Pkw fuhr auf Autobahn auf Lkw auf, ganze Familie verletzt

Der 35-jähriger rumänischer Staatsbürger lenkte kurz nach 3 Uhr früh seinen Pkw am rechten Fahrstreifen der A8 Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Sattledt. Im Pkw waren noch seine 37-jährige Gattin, sowie am Rücksitz ihre Söhne im Alter von fünf und acht Jahren. Aus noch unbekannter Ursache übersah der Vater bei Haag am Hausruck ein Sattelkraftfahrzeug, gelenkt von einem 58-jährigen Ungarn und stieß ungebremst gegen den Sattelanhänger. Die Familie wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und nach ärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Die A8 war im Bereich der Unfallstelle eineinhalb Stunden erschwert passierbar, es bildete sich ein kilometerlanger Stau.