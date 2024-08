Das Auto mit deutschem Kennzeichen war in Fahrtrichtung Salzburg unterwegs, als erste Rauchschwaden aus der Motorhaube aufstiegen. Der Fahrer konnte das Auto noch auf dem Pannenstreifen abstellen und sich gemeinsam mit dem Beifahrer in Sicherheit bringen, bevor das Fahrzeug vollständig in Flammen stand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Markt Sankt Florian, der Feuerwehr Rohrbach bei Sankt Florian, der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg sowie der Berufsfeuerwehr Linz wurden umgehend alarmiert. Die ersteintreffende Feuerwehr Ebelsberg begann sofort mit den Löscharbeiten und wurde durch die nachfolgenden Feuerwehren unterstützt.

Bildergalerie: Pkw brannte auf A1 vollständig aus PKW-Brand auf der A1 Westautobahn führt zu Verzögerungen (Foto: TEAM FOTOKERSCHI) Bild 1/14 Galerie ansehen

Trotz der intensiven Löschmaßnahmen brannte der PKW vollständig aus, auch die Lärmschutzwand wurde durch den Brand beschädigt. Neben den Feuerwehrkräften waren auch die Polizei sowie die ASFINAG im Einsatz. Für die Dauer des Einsatzes musste die Autobahn für knapp eine Stunde komplett gesperrt werden, was zu erheblichen Verzögerungen im Verkehr führte. Die Ursache des Brandes ist derzeit nicht bekannt. Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.