Pkw bei Aufprall in Luft geschleudert: Zwei Schwerverletzte

Ein 27-jähriger Ungar aus dem Bezirk Braunau fuhr gegen 20:40 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Höhnhart. In einer Rechtskurve verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw prallte gegen eine Böschung und wurde in die Luft geschleudert.

Der 27-Jährige und seine beiden ungarischen Mitfahrer, eine 26-jährige Frau und ein 19 Jahre alter Mann, erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Der Lenker wurde mit dem Notarzthubschaber zum UKH nach Salzburg geflogen, die Mitfahrer wurden in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehren St. Johann am Walde und Frauschereck waren mit je drei Fahrzeugen und 60 Helfern im Einsatz.