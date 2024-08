Die Linzer Nächte werden immer heißer

Die Hitzetage in Oberösterreich werden immer mehr.

Trockenheit im Zentralraum. Heftige Gewitter im oberen Innviertel. Der heißeste August der Messgeschichte. Die Auswirkungen der Klimakrise sind in Oberösterreich deutlich spürbar. Aus diesem Grund lud Stefan Kaineder (Grüne) zu einer Pressekonferenz, bei der eine Klimabilanz des heurigen Sommers gezogen wurde.

Tropennächte beschäftigen Linz

Vor allem die Bewohner von Ballungsräumen spüren die Auswirkungen der Klimakrise besonders stark. Problematisch sind die Tropennächte, Nächte, in denen die Temperatur nie unter 20 Grad sinkt. Dieses Phänomen war in den 1960-1990er Jahren mit einer Nacht pro Jahr fast nicht existent. Heuer zählt die Stadt Linz bereits 15 solcher Nächte. Aber kein Vergleich zur Wiener Innenstadt mit 41 Tropennächten.

Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) Bild: Antonio Bayer

"Gerade für ältere Menschen sind diese Nächte aufgrund von Kreislaufproblemen sehr belastend", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder. "Die Dynamik dieser Entwicklung ist besorgniserregend. Das Klima wird über unsere Lebensqualität und die der nächsten Generationen entscheiden."

Dürre und Gewitter an der Tagesordnung

Der Sommer 2024 war bisher um 1,8 Grad Celsius wärmer als das Mittel der Sommer von 1991 bis 2020 und liegt damit auf Platz drei der wärmsten Sommer der Messgeschichte. Heißer waren nur die Sommer 2019 und 2003.

Meteorologe Alexander Ohms Bild: privat

"Der Sommer 2003 wurde damals als Jahrhundertsommer bezeichnet", sagt Alexander Ohms, Metereologe bei GeoSphere Austria. "Die Temperaturen von damals sind heute nicht mehr außergewöhnlich. Das Problem sind nicht die Tageshöchstwerte, sondern dass die Hitze in der Nacht nicht mehr entweicht. Die Statistik zeigt auch, dass es im Sommer kaum mehr Nieselregen gibt. Wenn es regnet, dann in Gewittern und in Massen. Diese Mischung aus Gewitter und Trockenheit ist sehr schlecht für die Landwirtschaft."

Landesweites Maßnahmenpaket

Um der Klimakrise entgegenzuwirken, gibt es in Oberösterreich zwei Förderungen zur Unterstützung der Bevölkerung. Zum einen werden Gemeinden, die klimafreundliche Maßnahmen wie das Pflanzen von Bäumen setzen, mit bis zu 20.000 Euro pro Jahr unterstützt. Zum anderen gibt es ein Förderprogramm, das die Entsiegelung von betonierten oder asphaltierten Flächen unterstützt. Für Kaineder ein logischer Schritt: "Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass sich asphaltierte Flächen im Sommer wie Herdplatten aufheizen. Außerdem kann das Wasser kaum abfließen. Deshalb sind Parks mit Bäumen das wirksamste Mittel gegen die Hitze in den Städten."

