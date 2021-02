Abgesagte Pistengeher-Abende: "Diese Leute sollen sich entschuldigen"

Die Präparierung der Pisten auf der Wurzeralm war am späten Mittwochabend bereits abgeschlossen. Eine aufwändige Arbeit, die sich am Ende des Tages als vergeblich herausstellen sollte. Denn kurz nach Mitternacht waren die Pisten erneut von tiefen Spuren durchzogen. "Es ist einfach unverständlich. Das ist wie bei einer E-Mail. Ich bemühe mich, schreibe drei Seiten, und dann drückt hinter mir jemand auf Löschen", sagt Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu).

Jeden Mittwochabend hatte das Familienskigebiet in der Pyhrn-Priel-Region die Talabfahrt für Pistengeher freigegeben- bis 22 Uhr. Dann übernahmen die Pistengeräte. Doch offenbar hatten vergangenen Mittwoch zum wiederholten Male einige Pistengeher bis zur vollständigen Präparierung gewartet, um zurück ins Tal zu wedeln. Nun zog man die Konsequenzen: Zumindest bis zum Ende der Semesterferien sind die Tourengeher-Abende auf Eis gelegt.

"Wenn die Piste über Nacht hart wird und die Spuren gefrieren, ist das für unsere Gäste am nächsten Morgen kein angenehmer Start in den Skitag. Die Pisten sind dann einfach kaputt", sagt Holzinger. Der Großteil halte sich vorbildlich an die Regeln, doch einige wenige würden seinen Mitarbeitern schlaflose Nächte bereiten. "Es kann nicht sein, dass um 1 Uhr früh dann noch einmal präpariert werden muss. Da machen mir meine Mitarbeiter nicht mehr mit. Ich vermute, dass es immer dieselben Pistengeher sind. Und diese Leute sollen sich bei meinen Mitarbeitern entschuldigen", sagt Holzinger. Man überlege nun, den Parkplatz in den Abendstunden zu sperren.

Untertags bleibt derweil alles beim Alten: Die Pistengeher-Spur bleibt auch während der Semesterferien uneingeschränkt nutzbar.