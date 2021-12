Die aktuelle Schneelage in Oberösterreichs Skigebieten

Am 24. Dezember öffneten auch in Oberösterreich die Skigebiete ihre Pforten und für viele Oberösterreicher- und Oberösterreicherinnen heißt es derzeit wieder "aufi auf'n Berg und owi mit die Schi". Ein gültiger 2G-Nachweis (geimpft oder genesen) und das Tragen einer FFP2-Maske in Seilbahnen und auf Skiliften ist dabei Pflicht. Optimale Schneeverhältnisse sorgen für einen maximalen Pistenspaß. Hier sehen Sie den aktuellen Schneebericht.

Feuerkogel - Ebensee

Berg: 60 cm, Tal: 40 cm - 4/8 Lifte geöffnet

Freesports Arena Dachstein Krippenstein - Obertraun

Berg: 97 cm, Tal: 10 cm - 4/7 Lifte geöffnet

Gosau - Dachstein West

Berg: 63 cm, Tal: 15 cm - 20/22 Lifte geöffnet

Hansberg

Berg: 10 cm, Tal: 10 cm - 1/2 Lifte geöffnet

Hinterstoder - Höss

Berg: 100 cm, Tal: 15 cm - 10/14 Lifte geöffnet

Hochficht

Berg: 55 cm, Tal: 35 cm - 9/9 Lifte geöffnet

Kasberg - Grünau im Almtal

Berg: 80 cm, Tal: 30 cm - 6/10 Lifte geöffnet

Schilifte Kirchschlag

Berg: 25 cm, Tal: 25 cm - 2/3 Lifte geöffnet

St. Georgen am Walde - Schorschi-Lift

Berg: 30 cm, Tal: 30 cm - 1/1 Lift geöffnet

Bad Leonfelden - Sternstein Lifte

Berg: 20 cm, Tal: 20 cm - 3/3 Lifte geöffnet

Wintersportarena Liebenau

Berg: 40 cm, Tal: 40 cm - 2/2 Lifte geöffnet

Spital am Pyhrn - Wurzeralm

Berg: 100 cm, Tal: 25 cm - 8/8 Lifte geöffnet

Weitere Top-Adressen für Pisten-Fans:

Flachau - Snow Space Salzburg

Berg: 120 cm, Tal: 60 cm - 38/45 Lifte geöffnet

Hauser Kaibling - Schladming

Berg: 80 cm, Tal: 60 cm - 13/14 Lifte geöffnet

Reiteralm - Schladming

Berg: 100 cm, Tal: 50 cm - 13/13 Lifte geöffnet

Großarl Tal

Berg: 90 cm, Tal: 25 cm - 8/9 Lifte geöffnet

Obertauern

Berg: 150 cm, Tal: 130 cm - 26/26 Lifte geöffnet