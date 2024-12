Pioniergeist am Talschluss

Wir treffen einander in den Werkstätten. Wo sonst? Sie sind hier Ausbildungs- und Ausstellungsraum. Nicht zuletzt die Öffnung zur einzigartigen Landschaft, das wechselnde Licht auf Fels und Wasser, erzeugt Atmosphäre in der HTBLA Hallstatt. Vor allem hat sich in der einstigen Holzfachschule der Gründergeist des Handwerks erhalten, das in der Industrie Früchte trägt, hat sich das Wissen um Material und Werkzeug erhalten. Simone Zopf leitet den Instrumentenbau.