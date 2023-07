Pilze als Baumeister der Zukunft

In den Labors im zehnten Stock ganz oben im TNF-Turm der Johannes Kepler Universität Linz surren die Maschinen. Wissenschafterinnen und Wissenschafter in weißen Mänteln beugen sich über hochkomplexe Versuchsaufbauten. Nur in einer Ecke des LIT Soft Materials Lab von Prof. Dr. Martin Kaltenbrunner sieht es etwas anders aus. Verschiedene Formen, mit feuchten Holz- oder Strohspänen gefüllt, stehen in einer Art Kunststoffzelt mit feuchter Atmosphäre.