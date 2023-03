Pilotprojekt soll Lösungen für Sozialwirtschaft finden

Ein "einzigartiges Projekt in Österreich" soll eine neue Form der Zusammenarbeit von Sozialwissenschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft bringen: Mit Hilfe von "Update Social – 48 Stunden soziale Innovationen" sollten innovative Projekte für die Sozialwirtschaft geschaffen werden, hieß es gestern bei einem Pressetermin in Linz, an dem unter anderen Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (beide VP) teilgenommen haben.

1000-Euro-Anerkennungspreis

Das Projekt umfasst mehrere Themenfelder wie etwa Pflege und Betreuung, inklusive Gesellschaft sowie Arbeit im Sozialbereich. In einem mehrstufigen Prozess sollen bis April Herausforderungen gesammelt, diese zu dann zu Lösungsideen und schließlich zu konkreten Konzepten weiterentwickelt werden. Daraus wählt eine Jury fünf Konzepte für einen Anerkennungspreis zu je 1000 Euro aus. Mitmachen können Organisationen aus der Zivilgesellschaft, Bürger, Wissenschaftler sowie Vertreter der öffentlichen Verwaltung.

OÖ heute: Für das Projekt "Update Social - 48 Stunden Soziale-Innovationen" sollen neue Ideen für den Pflege- und Sozialbereich gesammelt werden.

In der bis Mitte April laufenden Vorbereitungsphase sollen Allianzen gebildet und in der im Linzer Innovation Center abgehaltenen Ideenwerkstatt (21. bis 23. April) schließlich konkrete Ideen generiert werden. Die Teilnehmer können vor Ort oder online teilnehmen. An diesem Wochenende, also binnen 48 Stunden, geht es darum, neue Ideen zu generieren und so weit als Konzept zu entwickeln, um es am Ende einzureichen. Aus allen Konzepten wählt eine Jury schließlich fünf Anerkennungspreise.

In der Umsetzungsphase, die von Mai bis September stattfinden wird, sollen die Projektteams dann bei ihrer Arbeit begleitet werden. Dafür werden fünf Umsetzungsstipendien in der Höhe von 20.000 Euro vergeben.

Teilnehmen können Bürger, Organisationen aus der Zivilgesellschaft, Wissenschaft sowie Vertreter der öffentlichen Verwaltung. Anmeldungen unter info@updatesocial.org

