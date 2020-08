Physikstudent, Footballspieler und jetzt auch Bürgermeister

Die Jugend sei politikverdrossen, ist ein weit verbreitetes Vorurteil. Dass dies nicht der Realität entspricht, hat nun der erst 23 Jahre alte Michael Eibl in Windischgarsten bewiesen.

Der Physikstudent ist seit Freitagabend der jüngste Bürgermeister des Landes. Dass Eibl nicht so leicht aus der Bahn zu werfen ist, zeigt ein Blick auf seine sportliche Karriere. Der junge Mann spielt in der Defense der American-Football-Mannschaft "Styrian Bears" in Graz. Ein Hobby, das er auch als Bürgermeister weiterhin ausüben möchte: "Das gebe ich sicher nicht auf", sagt Eibl.

Für Eibl war die Wahl zum Bürgermeister durch den Gemeinderat ein gewaltiger politischer Karrieresprung. Bis dato war er lediglich Ersatzgemeinderat in Windischgarsten gewesen.

Im kommenden Jahr wird sich Eibl dann erstmals den Wählern stellen müssen. Es gilt als gewiss, dass er dann als VP-Spitzenkandidat in diese Wahl ziehen wird. Bis dahin hat der junge Ortschef aber jedenfalls einiges an Arbeit vor sich. Er muss einen Skandal um jahrelang verschlampte Akten im Gemeindeamt aufklären. Er werde alle Missstände beseitigen, versprach der junge Bürgermeister in seinen Dankesworten nach der Wahl durch den Gemeinderat.

Junge Bürgermeister

Eibl ist nicht der einzige auffallend junge Bürgermeister in Oberösterreich. Im November 2018 wurde in Waizenkirchen der damals erst 22 Jahre alte Fabian Grüneis (VP) zum Bürgermeister gewählt. In seinem Wahlkampf hatte sich Grüneis, der als DJ "Greenice" bei vielen Festivals hinter dem Mischpult stand, von einem anderen jungen Ortschef Unterstützung geholt: 2015 war in Eferding Severin Mair (VP) mit damals ebenfalls 22 Jahren zum Bürgermeister gewählt worden.

